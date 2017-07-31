Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку в Україні

10:24, 31 липня 2017
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Сьогодні, 31 липня, у багатьох регіонах України очікується надзвичайна пожежна небезпека.

В Україні очікується пожежна небезпека / ДСНС
В Україні очікується пожежна небезпека / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

У Києві сьогодні буде спекотно і без опадів

Зокрема, 31 липня у Запорізькій, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Харківській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській областях очікується надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

Нагадаємо, у понеділок, 31 липня, в Україні без опадів, на півдні до +34°.

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