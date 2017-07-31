У результаті повеней у Китаї загинули 10 осіб

11:29, 31 липня 2017
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У китайській провінції Шеньсі в результаті повеней загинули десять осіб.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Потужні дощі накрили північну частину провінції минулого тижня і призвели до повеней у деяких районах, передає Xinhua з посиланням на провінційний штаб по боротьбі з повенями і засухою.

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У місті Юйлінь евакуювали понад 71,3 тис. осіб. У деяких районах люди залишилися без електрики та зв'язку.

27 липня на річці Хуанхе виникла перша в цьому році хвиля паводку. Штаб по боротьбі з повенями і засухою в басейні річки Хуанхе попередив владу провінцій Шаньсі, Шеньсі, Хенань і Шаньдун про необхідність ввести режим підвищеної готовності до хвилі паводків.

Нагадаємо, більше 200 людей стали жертвами повеней на сході і заході Індії.

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