Погода на тиждень: Україну накриє сильна спека, синоптики обіцяють до +39° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, протягом усього тижня в Україні буде дуже спекотно і без опадів.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні сонячно і без опадів. На півдні і заході +31°. На сході і в центрі стовпчик термометра підніметься до +29°, на півночі до +30°.
У вівторок, 1 серпня, в Україні без опадів. Вдень на півдні до +34°, в інших регіонах України +30°...+34°.
У середу, 2 серпня, очікується сонячна погода. Вдень на півдні до +36°.
У четвер в Україні без опадів. Вночі по країні +19°...+23°, вдень на півдні до +36°.
У п'ятницю ясно і без опадів. На заході і півдні спека до +38°, в інших регіонах +30°...+36°.
5 і 6 серпня без опадів. У суботу вночі найпрохолодніше буде на заході - до +17°, на решті території +18°...+22°. Вдень температура по країні +32°...+38°. У неділю вночі на півночі до +17°, вдень в Україні +30°...+39°.
Народний прогноз
31 липня - день Омеляна. Спекотний день - грудень буде холодним. 1 серпня - день Макриди. У народі говорили, що Макрида споряджає осінь, а Ганна (7 серпня) — зиму, і примічали погоду: хороший день віщував суху осінь; якщо йде дощ — осінь буде мокра і сира.
Сьогодні до України повернеться спека, на півдні температура до +34° (карта)
2 серпня - Ільїн день. На Іллю до обіду літо, після обіду осінь. На Ільїн день і камінь змерзне.
3 серпня - день Онуфрія. Гремить грім — буде град. Гарна погода збережеться, якщо в низьких місцях ввечері і вночі утворюється туман, який розсіюється після сходу сонця. 4 серпня - день Марії Магдалини. Коли гроза — сіна буде за очі. Грім гримить безперервно — буде град.
5 серпня - Почаївської ікони Божої Матері. День Тимофія-безсонника. Якщо погода хороша, у полі та городі працюють майже цілодобово, тому цей день і отримав таку назву. 6 серпня - Мучеників благовірних князів Бориса та Гліба. Найбільшою загрозою для дозрілого врожаю і сіна, яке ще залишалося на луках, були грози — пожежа знищувала все і залишала на голодному пайку і людей, і худобу. Для захисту зверталися до святих князів Бориса і Гліба, покровителів цього дня.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +17°
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Дніпро+32°... +21°
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Донецьк+33°... +22°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+35°... +23°
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Івано-Франківськ+23°... +16°
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Київ+27°... +18°
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Кіровоград+31°... +19°
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Луганськ+37°... +22°
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Луцьк+26°... +16°
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Львів+24°... +16°
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Миколаїв+34°... +20°
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Одеса+32°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+35°... +18°
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Суми+28°... +18°
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Тернопіль+23°... +16°
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Харків+31°... +20°
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Херсон+35°... +21°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+27°... +17°
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Чернігів+25°... +17°
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Чернівці+24°... +16°