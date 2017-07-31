Погода на тиждень: Україну накриє сильна спека, синоптики обіцяють до +39° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, протягом усього тижня в Україні буде дуже спекотно і без опадів.

Цього тижня в Україні буде спекотно / фото УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні сонячно і без опадів. На півдні і заході +31°. На сході і в центрі стовпчик термометра підніметься до +29°, на півночі до +30°.

Прогноз на 31 липня / УНІАН

У вівторок, 1 серпня, в Україні без опадів. Вдень на півдні до +34°, в інших регіонах України +30°...+34°.

Прогноз на 1 серпня / УНІАН

У середу, 2 серпня, очікується сонячна погода. Вдень на півдні до +36°.

Прогноз на 2 серпня / УНІАН

У четвер в Україні без опадів. Вночі по країні +19°...+23°, вдень на півдні до +36°.

Прогноз на 3 серпня / УНІАН

У п'ятницю ясно і без опадів. На заході і півдні спека до +38°, в інших регіонах +30°...+36°.

Прогноз на 4 серпня / УНІАН

5 і 6 серпня без опадів. У суботу вночі найпрохолодніше буде на заході - до +17°, на решті території +18°...+22°. Вдень температура по країні +32°...+38°. У неділю вночі на півночі до +17°, вдень в Україні +30°...+39°.

Прогноз на 5 серпня / УНІАН

Прогноз на 6 серпня / УНІАН

Народний прогноз

31 липня - день Омеляна. Спекотний день - грудень буде холодним. 1 серпня - день Макриди. У народі говорили, що Макрида споряджає осінь, а Ганна (7 серпня) — зиму, і примічали погоду: хороший день віщував суху осінь; якщо йде дощ — осінь буде мокра і сира.

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2 серпня - Ільїн день. На Іллю до обіду літо, після обіду осінь. На Ільїн день і камінь змерзне.

3 серпня - день Онуфрія. Гремить грім — буде град. Гарна погода збережеться, якщо в низьких місцях ввечері і вночі утворюється туман, який розсіюється після сходу сонця. 4 серпня - день Марії Магдалини. Коли гроза — сіна буде за очі. Грім гримить безперервно — буде град.

5 серпня - Почаївської ікони Божої Матері. День Тимофія-безсонника. Якщо погода хороша, у полі та городі працюють майже цілодобово, тому цей день і отримав таку назву. 6 серпня - Мучеників благовірних князів Бориса та Гліба. Найбільшою загрозою для дозрілого врожаю і сіна, яке ще залишалося на луках, були грози — пожежа знищувала все і залишала на голодному пайку і людей, і худобу. Для захисту зверталися до святих князів Бориса і Гліба, покровителів цього дня.

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