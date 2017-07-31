Кількість постраждалих в результаті тайфуну на Тайвані перевищила 100 осіб

103 особи отримали поранення в результаті тайфуну "Несат", який накрив Тайвань.

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Більшість постраждалих травмувалися внаслідок падінь або ударів предметів, повідомляє Taiwan News.

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Найбільше постраждало місто Тайбей, де до лікарень потрапили 45 осіб.

Раніше повідомлялося про 83 постраждалих. За словами уряду, сорок людей опинилися в пастці в південних частинах острова, в основному через повені. Через тайфун були закриті державні установи й знеструмлено сотні тисяч будинків.