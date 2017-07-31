Кількість постраждалих в результаті тайфуну на Тайвані перевищила 100 осіб

13:03, 31 липня 2017
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103 особи отримали поранення в результаті тайфуну "Несат", який накрив Тайвань.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Більшість постраждалих травмувалися внаслідок падінь або ударів предметів, повідомляє Taiwan News.

У В'єтнамі вісім осіб загинули в результаті тайфуну "Талас"

Найбільше постраждало місто Тайбей, де до лікарень потрапили 45 осіб.

Раніше повідомлялося про 83 постраждалих. За словами уряду, сорок людей опинилися в пастці в південних частинах острова, в основному через повені. Через тайфун були закриті державні установи й знеструмлено сотні тисяч будинків.

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