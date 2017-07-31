Тайфун "Несат" досяг узбережжя Китаю
Тайфун "Несат" досяг узбережжя південно-східної китайської провінції Фуцзянь.
Тайфун зі швидкістю вітру до 33 м/с вийшов на сушу 30 липня в районі міста Фуцин, передає Xinhua з посиланням на місцеві метеорології.
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Після виходу на сушу "Несат" перетворився на тропічний шторм і продовжив втрачати свою силу, переміщаючись на північний захід зі швидкістю 15-20 км/год.
У той же час до Китаю наближається ще один тайфун - "Хайтан", який, за прогнозами, 31 липня добереться до узбережжя провінції Фуцзянь. Через два тайфуни в Фуцзяні очікуються сильні дощі та шквалистий вітер.
Очікується, що в деяких районах кількість опадів може досягти 500 мм, велика ймовірність стихійних лих геологічного характеру в гірських районах.
Нагадаємо, 103 людини отримали поранення в результаті тайфуну "Несат", який накрив Тайвань.
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