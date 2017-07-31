На сході Індії 14 людей загинули від ударів блискавок

В індійському штаті Орісса не менше 14 осіб загинули і шість отримали травми в результаті ударів блискавок.

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Три людини загинули в районі Кендрапара, три – у районі Баласор. Ще п'ятеро загинули в окрузі Бхадрак, повідомляє odishasuntimes.com.

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Крім того, смертельні випадки були зафіксовані в округах Банспал, Ангул і Сундаргарх.

Нагадаємо, 23 липня біля села Бистрець Івано-Франківській області від удару блискавки загинула людина. Жертвою виявився 48-річний житель Харкова, який з товаришем перебував на відпочинку.