У перший день серпня в Україні буде спекотно і без опадів (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 1 серпня, в Україні буде спекотно і без опадів.

В Україні завтра буде спекотно / rachelpiersigphotography.com

На сході без опадів, температура вдень до +32°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +34°.

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На заході України у вівторок без опадів. Вдень до +33°.

У північних областях мінлива хмарність. Температура до +32°. У центрі України ясно, температура вдень до +32°.

За народним прогнозом, 1 серпня - день Макриди. У народі говорили, що Макрида споряджає осінь, а Ганна (7 серпня) — зиму, і примічали погоду: хороший день віщував суху осінь; якщо йде дощ — осінь буде мокра і сира.

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