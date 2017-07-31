Завтра у Києві без опадів, вдень температура до +32°

17:00, 31 липня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 1 серпня у столиці без опадів, вдень до +32°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +32°, ввечері - до +26°. Вітер мінливий, до 3.0 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 05:24, а зайде о 20:42.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 1 серпня, в Україні буде спекотно і без опадів.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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