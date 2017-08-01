В Україні сьогодні без опадів, місцями спека до +34° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 1 серпня в Україні без опадів, на півдні та заході до +34°.

Сьогодні в Україні без опадів / mosaicon.hu

На сході без опадів, температура вдень до +32°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +34°.

На заході України у вівторок хмарно з проясненнями. Вдень до +34°.

У північних областях без опадів. Температура до +32°. У центрі сонячно, температура вдень до +32°.

Прогноз на 1 серпня / УНІАН

За народним прогнозом, 1 серпня - день Макриди. У народі говорили, що Макрида споряджає осінь, а Ганна (7 серпня) — зиму, і примічали погоду: хороший день віщував суху осінь; якщо йде дощ — осінь буде мокра і сира.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.