В Україні сьогодні без опадів, місцями спека до +34° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 1 серпня в Україні без опадів, на півдні та заході до +34°.
На сході без опадів, температура вдень до +32°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +34°.
На заході України у вівторок хмарно з проясненнями. Вдень до +34°.
У північних областях без опадів. Температура до +32°. У центрі сонячно, температура вдень до +32°.
За народним прогнозом, 1 серпня - день Макриди. У народі говорили, що Макрида споряджає осінь, а Ганна (7 серпня) — зиму, і примічали погоду: хороший день віщував суху осінь; якщо йде дощ — осінь буде мокра і сира.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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