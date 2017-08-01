Сьогодні у Києві до +32°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 1 серпня, 31 липня у столиці без опадів, вдень до +32°.

У Києві сьогодні буде спекотно / focus.ua

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +32°, ввечері - до +25°. Вітер мінливий, до 2.6 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 05:24, а зайде о 20:42.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня в Україні без опадів, на півдні та заході до +34°.

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