Сьогодні у Києві до +32°, без опадів

08:30, 1 серпня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 1 серпня, 31 липня у столиці без опадів, вдень до +32°.

У Києві сьогодні буде спекотно / focus.ua
У Києві сьогодні буде спекотно / focus.ua

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +32°, ввечері - до +25°. Вітер мінливий, до 2.6 м/с.

Погода на тиждень: Україну накриє сильна спека, синоптики обіцяють до +39° (карта)

Сонце в столиці зійшло у 05:24, а зайде о 20:42.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня в Україні без опадів, на півдні та заході до +34°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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