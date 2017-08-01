На Запоріжжі горіло 2 га сухої трави

На острові Хортиця 31 липня сталася пожежа.

На Хортиці сталася пожежа / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"31 липня о 17:18 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на острові Хортиця. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить суха трава на загальній площі 2 га", - йдеться в повідомленні.

О 18:30 пожежа була локалізована, а о 19:10 - ліквідована. Від ГУ ДСНС залучалися 6 одиниць техніки та 23 чоловіка особового складу.

Нагадаємо, у центральних регіонах Португалії знову розгорілися потужні лісові пожежі.