Лісові пожежі в Греції наблизилися до Афін (фото, відео)

10:31, 1 серпня 2017
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На південний схід від Афін вирує масштабна лісова пожежа.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Пожежники намагаються зупинити вогонь у південно-східній околиці Афін, йдеться в сюжеті ТСН.

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До операції залучені тридцять машин, п'ять вертольотів і десятки пожежних. Зараз полум'я охопило вкриті лісом схили, ситуацію ускладнює сильний вітер, який може роздути вогонь ще більше.

Нагадаємо, у центральних регіонах Португалії знову розгорілися потужні лісові пожежі. Найбільше займання сталося в комуні Серта в окрузі Каштелу-Бранку, де вогонь гасили 800 рятувальників, а також місцеві жителі.

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