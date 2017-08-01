Рятувальники попереджають про сильну спеку в Україні

11:28, 1 серпня 2017
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Протягом 2-3 серпня у багатьох регіонах України очікується сильна спека.

В Україні встановиться спекотна погода / ozb.co.kr
В Україні встановиться спекотна погода / ozb.co.kr

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

В Україні сьогодні без опадів, місцями спека до +34° (карта)

Так, 2-3 серпня вдень у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Рівненській, Волинській, Тернопільській, Чернівецькій, Житомирській та Вінницькій областях сильна спека 35-37°.

Нагадаємо, протягом усього тижня в Україні буде дуже спекотно і без опадів.

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