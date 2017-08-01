В Індії за добу 11 людей загинули від ударів блискавок

12:32, 1 серпня 2017
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30 липня на сході Індії не менше 11 осіб були вбиті ударами блискавок, ще вісім людей постраждали.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Велика частина загиблих у цьому штаті були селянами, які працювали на полях або ховалися від дощу під деревами, передає Xinhua з посиланням на місцеву владу.

На Івано-Франківщині від удару блискавки загинув турист із Харкова

За офіційними даними, з 2005 року в Індії щорічно щонайменше 2 тис. людей гинуть від ударів блискавок.

Нагадаємо, під час робіт на полі біля села Кузьмина Гребля в Черкаській області розряд блискавки влучив у сім'ю з трьох осіб. У результаті події чоловік і молода жінка загинули на місці, юнак загинув у лікарні.

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