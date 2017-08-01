Синоптик розповіла, коли Україну відпустить спека

За попередніми даними, спека в Україні почне спадати з 10 серпня.

До кінця тижня в Україні триматиметься спека / УНІАН

З 10 серпня сильна спека в Україні почне спадати. Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

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"Виключно за попередніми прогнозами, послаблення спеки очікується з 10 серпня. Але на сході ще буде дуже спекотно навіть і після 10 серпня, там можливий спад з 12 серпня", - написала вона.

За словами Діденко, цього тижня температура в Україні опускатиметься нижче +30° лише вночі.

Нагадаємо, протягом 2-3 серпня у багатьох регіонах України очікується сильна спека.