Синоптик розповіла, коли Україну відпустить спека

12:38, 1 серпня 2017
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За попередніми даними, спека в Україні почне спадати з 10 серпня. 

До кінця тижня в Україні триматиметься спека / УНІАН
До кінця тижня в Україні триматиметься спека / УНІАН

З 10 серпня сильна спека в Україні почне спадати. Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

В Україні сьогодні без опадів, місцями спека до +34° (карта)

"Виключно за попередніми прогнозами, послаблення спеки очікується з 10 серпня. Але на сході ще буде дуже спекотно навіть і після 10 серпня, там можливий спад з 12 серпня", - написала вона.

За словами Діденко, цього тижня температура в Україні опускатиметься нижче +30° лише вночі. 

Нагадаємо, протягом 2-3 серпня у багатьох регіонах України очікується сильна спека.

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