Липень у Києві був на 1,6° теплішим за кліматичну норму

13:21, 1 серпня 2017
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Середньомісячна температура повітря липня у Києві склала +20,9°, що перевищило кліматичну норму на 1,6°.

Липень у Києві був теплішим за кліматичну норму / tov-tob.livejournal.com
Липень у Києві був теплішим за кліматичну норму / tov-tob.livejournal.com

Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії.

Сьогодні у Києві до +32°, без опадів

Найхолодніше було 8 липня, коли мінімальна температура опустилась до +10,9°, а найтепліше – 25 липня, коли максимальна температура досягла +32,0°. Загалом протягом 5 днів температура повітря перевищувала 30°.

Також у липні було зареєстровано перший температурний рекорд цьогорічного літа.

Протягом місяця у Києві випало 62 мм опадів, що склало 70 % кліматичної норми.

Нагадаємо, протягом 2-3 серпня у багатьох регіонах України очікується сильна спека.

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