В Аргентині стався потужний землетрус

14:31, 1 серпня 2017
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У вівторок, 1 серпня, в Аргентині стався землетрус магнітудою 5,6.

В Аргентині стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
В Аргентині стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Після землетрусу в Туреччині більше 350 осіб звернулися за медичною допомогою

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 53 км на північний захід від міста Вінчина. Осередок землетрусу залягав на глибині 85,1 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, жертвами потужного землетрусу, який стався біля узбережжя Греції, стали дві людини, більше 100 отримали травми.

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