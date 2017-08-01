У Білорусі від удару блискавки загинула людина

На березі озера Струсто в Браславському районі від удару блискавки загинула мешканка Мінська.

У Білорусі блискавка вбила людину / УНІАН

У момент попадання розряду жінка перебувала на туристичній стоянці нацпарку "Браславські озера", передає БЕЛТА з посиланням на Вітебське обласне управління МНС.

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Під час грози жінка була на відкритій місцевості, що, можливо, і стало причиною трагедії. Поруч з жертвою була ще одна жінка, яка отримала легкі травми. Їй госпіталізація не знадобилася.

Нагадаємо, 30 липня на сході Індії не менше 11 осіб були вбиті ударами блискавок, ще вісім людей постраждали.