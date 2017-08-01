Як врятуватися від спеки на вулиці і в приміщенні: кілька простих порад

УНІАН підготував для своїх читачів кілька простих порад про те, як врятуватися від спеки на вулиці і в приміщенні.

Вода - головний рятувальник в умовах палючого сонця / фото УНІАН

В Україну прийшло класичне спекотне літо, а разом з ним і додаткові навантаження на організм людини. Незважаючи на погодні умови, ми ходимо на роботу, в магазин, на прогулянку або ж просто відпочиваємо вдома. У зв'язку з цим УНІАН підготував для своїх читачів кілька простих порад, як продовжувати жити в максимально комфортних умовах за такоъ спеки.

Першою і нацголовнішою рекомендацією є рясне пиття. Медики радять пити якомога більше води – бажано в 2 рази більше, ніж зазвичай людина п'є. При цьому слід виключити з раціону каву, алкоголь і солодкі газовані напої, оскільки навантаження на серце і без того істотне.

Любителів холодного пива в таку погоду ми змушені розчарувати – експерти категорично забороняють це, оскільки такий напій сприяє зневодненню. Непоганою альтернативою звичайній воді є чай і вода з лимоном, також можна з'їсти кілька яблук, які в поєднанні з водою допоможуть набагато легше пережити літню спеку.

Дієтологи радять їсти побільше зелені, овочів, фруктів, ягід. Бажано не вживати каші, борошняні вироби, смажену, жирну їжу і солоні продукти, оскільки така їжа при перетравленні піднімає температуру тіла.

Одяг краще вибрати світлий з бавовни, льону і шовку. Такий одяг добре пропускає повітря, вбирає вологу, сприяючи органічній терморегуляції тіла.

Прекрасній половині людства експерти рекомендують мінімізувати використання косметики і парфумів. А ось сонцезахисний крем в таку погоду – те, що треба.

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З'являтися на вулиці бажано вранці і ввечері, проте, якщо вам все ж доводиться виходити з приміщення в найбільш спекотний час доби, можна взяти з собою світлу сонцезахисну парасольку, попередньо прийнявши перед виходом душ. Можна також приготувати собі пляшку із замороженою водою, щоб прохолода завжди була під рукою. Крім того, в умовах спеки може знадобитися перевірене століттями віяло.

Якщо спека дістає вас і на робочому місці, а кондиціонера немає або ви ним принципово не користуєтеся, то, приміром, на своєму столі можна поставити маленький акваріум або яку-небудь ємність з водою, яка, випаровуючись, буде зволожувати повітря. Також від спеки допоможуть рослини, адже вони теж зволожують повітря. Ще один варіант – придбати маленький недорогий вентилятор, який зручно розміститься на вашому робочому столі.

В домашніх умовах від палючого сонця добре захищають світловідбивачі на вікнах. Для цього можна задіяти фольгу. А від духоти в приміщенні добре допомагають мокрі махрові рушники, розвішані по кімнаті.

Креативним рішенням для тих, хто не може заснути через спеку, є постільна білизна з натуральної тканини, охолоджена в морозилці – так ви зможете поринути в сон у приємній прохолоді.

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Тим, хто віддає перевагу користуванню кондиціонерами, слід нагадати про те, що такий прилад не тільки перетворює повітря в крижане, створюючи небезпеку хвороби, а й накопичує різні хвороботворні бактерії. Тому рекомендуємо проводити регулярне чищення кондиціонера і комбінувати його з іншими методами охолодження. З ранку, коли повітря свіже і не прогріте, бажано провітрювати приміщення.

УНІАН бажає своїм читачам залишатися бадьорими і повними сил у будь-яких умовах, радіючи різній погоді завдяки нашим порадам.