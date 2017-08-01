Спека насувається: в Україні завтра до +36° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 2 серпня в Україні буде спекотно і без опадів.

В Україні завтра буде спекотно / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +34°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +35°.

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На заході України в середу без опадів. Вдень до +36°.

У північних областях мінлива хмарність. Температура до +33°. У центрі України ясно, температура вдень до +34°.

За народним прогнозом, 2 серпня - Ільїн день. На Іллю до обіду літо, після обіду осінь. На Ільїн день і камінь змерзне.

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