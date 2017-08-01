Спека насувається: в Україні завтра до +36° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, 2 серпня в Україні буде спекотно і без опадів.
На сході без опадів, температура вдень до +34°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +35°.
Рятувальники попереджають про сильну спеку в Україні
На заході України в середу без опадів. Вдень до +36°.
У північних областях мінлива хмарність. Температура до +33°. У центрі України ясно, температура вдень до +34°.
За народним прогнозом, 2 серпня - Ільїн день. На Іллю до обіду літо, після обіду осінь. На Ільїн день і камінь змерзне.
Прогноз погоди в Україні на середу, 2 серпня
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+25°... +17°
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Дніпро+32°... +21°
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Донецьк+33°... +22°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+35°... +23°
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Івано-Франківськ+23°... +16°
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Київ+27°... +18°
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Кіровоград+31°... +19°
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Луганськ+37°... +22°
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Луцьк+26°... +16°
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Львів+24°... +16°
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Миколаїв+34°... +20°
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Одеса+32°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+35°... +18°
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Суми+28°... +18°
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Тернопіль+23°... +16°
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Харків+31°... +20°
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Херсон+35°... +21°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+27°... +17°
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Чернігів+25°... +17°
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Чернівці+24°... +16°
Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
Відчувається як: +24 °
Вологість: 76 %
Тиск: 750 мм
Вітер: 4.3 м/с
Ймовірність опадів: 62 %
Схід: 05:46
Захід 20:39
Видимість: 16 км
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