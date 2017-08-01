У Києві завтра без опадів, вдень спека до +33°

17:00, 1 серпня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 2 серпня, у столиці без опадів, вдень до +33°.

У Києві завтра без опадів / holy-mozart.livejournal.com
У Києві завтра без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +33°, ввечері - до +27°. Вітер мінливий, до 2,1 м/с.

Рятувальники попереджають про сильну спеку в Україні

Сонце в столиці зійде у 05:26, а зайде о 20:41.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня в Україні буде спекотно і без опадів.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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