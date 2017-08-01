Як врятувати домашніх тварин від спеки

Симптоми теплового удару у більшості домашніх тварин такі: підвищена температура тіла, млявість, прискорене дихання, відсутність апетиту.

В Україну прийшла справжня літня спека / фото УНІАН

Пекельна спека +30 і вище збережеться в Україні ще майже два тижні, тому УНІАН вирішив нагадати власникам домашніх улюбленцыв, як полегшити життя своїх пухнастих і пернатих друзів у цей непростий час.

Перше, що стосується всіх – не залишайте тварин у спеку в машині. Навіть за умови, що авто знаходиться в глибокій тіні, а вікна відкриті, – не відходьте більше, ніж на 5-10 хвилин.

Собаки

Більшість песиків у спеку не відмовляться від душа з "літньої" води або хоча б обприскування з пульверизатора. Не пускайте собаку купатися в сумнівних водоймах зі стоячою водою, краще трохи облити зі шлангу.

Особливо добре віддає тепло собачий животик, тому в приміщенні може згодитися прохолодна кахельна підлога або мокре покривало як підстилка. Головне стежити, щоб у кімнаті не було протягів. А ось спрямувати на підстилку вентилятор – хороша ідея.

Собак у спеку порадує обливання з душу або шланга / фото 4lapy.by

Можна вкривати вихованця прохолодним мокрим рушником або підкласти грілку з холодною водою.

Якщо в кімнаті є кондиціонер, велика ймовірність, що пес влаштується прямо під холодним потоком повітря. Ветеринари попереджають, що це загрожує запаленнями верхніх дихальних шляхів і просять тримати тварин у добре вентильованих кімнатах поруч з тими, в яких працює кондиціонер, але не одразу там. Або ж регулювати потік повітря так, щоб він нашкодив вашому вихованцеві.

Про тварин у вольєрах подбайте заздалегідь: їм необхідне укриття з тінню і зеленню, а також постійний доступ до чистої води. У спеку краще використовувати сухий корм – він не так швидко псується.

Кішки

Котам теж сподобається прохолодна підстилка і обтирання вологим рушником. Але знову ж - слідкуйте, щоб тварина була подалі від протягів. Більшість котів не люблять купатися, тому обливання з душу навряд чи підійде.

Переважно коти не люблять купатися, але їх можна обтерти вологим рушником / фото Pikabu

Будьте уважні з відкритими вікнами. Незважаючи на відому думку, що кішки при падінні встигають згрупуватися і завжди приземляються на лапи, вони можуть заробити серйозний забій внутрішніх органів.

У багатьох власників пухнастиків може з'явитися ідея "вирішити" проблему літніх страждань стрижкою. Але ветеринари просять не влаштовувати тваринам зайвого стресу, особливо враховуючи, що з дуже короткою шерстю кіт або пес може ще й обгоріти на сонці.

Гризуни

Клітку з хом'ячками або морською свинкою краще переставити подалі від вікна і прямих сонячних променів, але у гарно вентильоване місце. Іноді радять обережно зовні обтирати гризунам вушка прохолодною водою.

Птахи

З папужками і канарками ситуація аналогічна – переносимо клітку подалі від вікна в добре провітрюване місце, папузі можна купити спеціальний маленький басейн чи поставити ємність із водою (воду наливати тільки кип'ячену або бутильовану).

Папуги бояться протягів / фото YouTube

Ознаки теплового удару у більшості домашніх тварин подібні: підвищена температура тіла, млявість, прискорене дихання, відсутність апетиту. Але все це може виявитися і симптомами інших хвороб, тому краще перестрахуватися і сходити до ветеринара.