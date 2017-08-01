Перша декада серпня в Україні буде дуже спекотною – синоптики (карти)
Україну з приходом серпня накрила сильна спека - подекуди очікується +39°.
Синоптики попереджають, що шалена спека в Україні у понад +30° затримається щонайменше до середини наступного тижня, 10 серпня.
Липень у Києві був на 1,6° теплішим за кліматичну норму
Так, згідно з даними американського погодного сайту Wunderground, аж до 9 серпня стовпчики термометрів у нашій країні вдень не опустяться +30°. Нічні температури будуть у межах +18 - +20°.
"За попередніми прогнозами, послаблення спеки очікується з 10 серпня, але на сході ще буде дуже спекотно навіть і після 10 серпня, там можливий спад з 12 серпня", - прогнозує синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Український гідрометцентр на своїй сторінці теж оприлюднив прогноз, за яким що спека в Україні протримається щонайменше до 6 серпня.
Як повідомляла Погода УНІАН, 2-3 серпня вдень у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Рівненській, Волинській, Тернопільській, Чернівецькій, Житомирській та Вінницькій областях очікується сильна спека 35-37°.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +17°
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Дніпро+32°... +21°
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Донецьк+33°... +22°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+35°... +23°
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Івано-Франківськ+23°... +16°
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Київ+27°... +18°
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Кіровоград+31°... +19°
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Луганськ+37°... +22°
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Луцьк+26°... +16°
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Львів+24°... +16°
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Миколаїв+34°... +20°
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Одеса+32°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+35°... +18°
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Суми+28°... +18°
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Тернопіль+23°... +16°
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Харків+31°... +20°
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Херсон+35°... +21°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+27°... +17°
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Чернігів+25°... +17°
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Чернівці+24°... +16°