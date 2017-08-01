Перша декада серпня в Україні буде дуже спекотною – синоптики (карти)

Україну з приходом серпня накрила сильна спека - подекуди очікується +39°.

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Синоптики попереджають, що шалена спека в Україні у понад +30° затримається щонайменше до середини наступного тижня, 10 серпня.

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Так, згідно з даними американського погодного сайту Wunderground, аж до 9 серпня стовпчики термометрів у нашій країні вдень не опустяться +30°. Нічні температури будуть у межах +18 - +20°.

фото wunderground.com

"За попередніми прогнозами, послаблення спеки очікується з 10 серпня, але на сході ще буде дуже спекотно навіть і після 10 серпня, там можливий спад з 12 серпня", - прогнозує синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Український гідрометцентр на своїй сторінці теж оприлюднив прогноз, за яким що спека в Україні протримається щонайменше до 6 серпня.

Як повідомляла Погода УНІАН, 2-3 серпня вдень у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Рівненській, Волинській, Тернопільській, Чернівецькій, Житомирській та Вінницькій областях очікується сильна спека 35-37°.