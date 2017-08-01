У Польщі через спеку кінним екіпажам заборонили возити туристів
Таку заборону ввели через 33-градусну спеку з метою турботи про коней.
Влада Кракова заборонила кінним екіпажам, які возять туристів, перебувати на Головному ринку під сонцем. Про це повідомляє "Польське радіо".
Такий заборону ввели через 33-градусну спеку з метою турботи про коней. Обмеження триватиме до його скасування.
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"Опікуни коней усвідомлюють, в якій ситуації, в яких атмосферних умовах їм доводиться працювати. Ми, як міська поліція Кракова, стежимо, щоб кінні екіпажі не порушували ці правила", - заявив представник міської поліції Кракова Марек Аньол.
Видання також повідомляє, що через високу температуру повітря на центральній площі міста встановлено водні завіси, які допомагають жителям і туристам переносити жарку погоду.
Як повідомляв УНІАН, перша декада серпня в Україні буде дуже спекотною. Синоптики попереджають, що шалена спека в Україні більше +30° затримається як мінімум до середини наступного тижня, 10 серпня.
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