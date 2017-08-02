В Україні сьогодні без опадів, місцями до +36° (карта)

08:06, 2 серпня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 2 серпня, в Україні без опадів, на заході до +36°.

В Україні сьогодні буде спекотно / 7-themes.com
В Україні сьогодні буде спекотно / 7-themes.com

На сході без опадів, температура вдень до +34°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +35°.

Рятувальники попереджають про сильну спеку в Україні

На заході України хмарно з проясненнями. Вдень до +36°.

У північних областях без опадів. Температура до +33°. У центрі сонячно, температура вдень до +34°.

Прогноз на 2 серпня / УНІАН
Прогноз на 2 серпня / УНІАН

За народним прогнозом, 2 серпня - Ільїн день. На Іллю до обіду літо, після обіду осінь. На Ільїн день і камінь змерзне.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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