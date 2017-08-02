В Україні сьогодні без опадів, місцями до +36° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 2 серпня, в Україні без опадів, на заході до +36°.

В Україні сьогодні буде спекотно / 7-themes.com

На сході без опадів, температура вдень до +34°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +35°.

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На заході України хмарно з проясненнями. Вдень до +36°.

У північних областях без опадів. Температура до +33°. У центрі сонячно, температура вдень до +34°.

Прогноз на 2 серпня / УНІАН

За народним прогнозом, 2 серпня - Ільїн день. На Іллю до обіду літо, після обіду осінь. На Ільїн день і камінь змерзне.

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