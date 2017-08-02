У Києві сьогодні буде спекотно і без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, 2 серпня у столиці без опадів, вдень до +33°.

Сьогодні в Києві без опадів / focus.ua

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +33°, ввечері - до +28°. Вітер мінливий, до 2.8 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 05:26, а зайде о 20:41.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 2 серпня, в Україні без опадів, на заході до +36°.

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