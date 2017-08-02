У Києві сьогодні буде спекотно і без опадів

08:30, 2 серпня 2017
1744
0

Згідно з даними Погода УНІАН, 2 серпня у столиці без опадів, вдень до +33°.

Сьогодні В Києві без опадів / focus.ua
Сьогодні в Києві без опадів / focus.ua

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +33°, ввечері - до +28°. Вітер мінливий, до 2.8 м/с.

Рятувальники попереджають про сильну спеку в Україні

Сонце в столиці зійшло у 05:26, а зайде о 20:41.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 2 серпня, в Україні без опадів, на заході до +36°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Через негоду в Україні знеструмлено 144 населених пункти (відео) Через негоду в Україні знеструмлено 144 населених пункти (відео)
Синоптик дав прогноз на липень в Україні: дощовий циклон і спека до +33° Синоптик дав прогноз на липень в Україні: дощовий циклон і спека до +33°
Завтра в Україні місцями зливи та грози, на сході до +36° (відеопрогноз) Завтра в Україні місцями зливи та грози, на сході до +36° (відеопрогноз)
Шторм у Греції: в країні оголосили "червоне попередження" через екстремальну негоду Шторм у Греції: в країні оголосили "червоне попередження" через екстремальну негоду
"Димова завіса": у Британії сталася велика пожежа, евакуювали десятки будинків (фоторепортаж) "Димова завіса": у Британії сталася велика пожежа, евакуювали десятки будинків (фоторепортаж)
На Херсонщині через зливу автобус з дітьми з’їхав у кювет На Херсонщині через зливу автобус з дітьми з’їхав у кювет
На півдні та в центрі України переважатиме надзвичайна пожежна небезпека На півдні та в центрі України переважатиме надзвичайна пожежна небезпека

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
76 %
750 мм
4.3 м/с
62 %
Стрічка новин