Синоптики попереджають українців про сильну спеку 2-3 серпня

09:28, 2 серпня 2017
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Протягом найближчих днів у багатьох регіонах України очікується спека +35°… +37°.

Найближчими днями в Україні очікується сильна спека / УНІАН
Найближчими днями в Україні очікується сильна спека / УНІАН

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

В Україні сьогодні без опадів, місцями до +36° (карта)

"2-3 серпня вдень у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Закарпатській, Житомирській, Київській та Вінницькій областях сильна спека +35°… +37°", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією синоптика Наталії Діденко, спека в Україні почне спадати з 10 серпня. Цього тижня температура буде опускатися нижче +30° лише вночі. 

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