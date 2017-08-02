Антициклон "Люцифер" викликав аномальну спеку в Італії
Антициклон, який італійські метеорологи назвали "Люцифер", приніс до країни маси розжареного повітря з пустелі Сахара.
По всій Італії встановилася аномальна спека. Цього тижня у всіх 27 найбільших містах країни за винятком Генуї буде встановлений "червоний" (найвищий) рівень небезпеки, повідомляє "РИА Новости" з посиланням на італійський МОЗ.
У Шанхаї встановилася найспекотніша погода за 145 років
"Червоний" рівень означає, що літню спеку, яка зазвичай супроводжується високою вологістю і сильної духотою, представляє реальну загрозу для людей, які не мають серйозних проблем зі здоров'ям.
1 серпня у багатьох регіонах Італії температура повітря наблизилася до 38-40 градусів.
За показником "відчуттів", який формується метеорологами на основі складних обчислень з урахуванням безлічі погодних факторів, у ряді районів країни температура повітря досягла 50 градусів.
Нинішнє літо є одним з найспекотніших за всю історію спостережень за погодою на Апеннінах.
Нагадаємо, протягом найближчих днів у багатьох регіонах України очікується спека +35°... +37°.
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Вінниця+25°... +17°
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Дніпро+32°... +21°
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Донецьк+33°... +22°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+35°... +23°
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Івано-Франківськ+23°... +16°
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Київ+27°... +18°
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Кіровоград+31°... +19°
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Луганськ+37°... +22°
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Луцьк+26°... +16°
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Львів+24°... +16°
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Миколаїв+34°... +20°
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Одеса+32°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+35°... +18°
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Суми+28°... +18°
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Тернопіль+23°... +16°
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Харків+31°... +20°
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Херсон+35°... +21°
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Хмельницький+25°... +16°
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