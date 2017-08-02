Антициклон "Люцифер" викликав аномальну спеку в Італії

Антициклон, який італійські метеорологи назвали "Люцифер", приніс до країни маси розжареного повітря з пустелі Сахара.

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По всій Італії встановилася аномальна спека. Цього тижня у всіх 27 найбільших містах країни за винятком Генуї буде встановлений "червоний" (найвищий) рівень небезпеки, повідомляє "РИА Новости" з посиланням на італійський МОЗ.

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"Червоний" рівень означає, що літню спеку, яка зазвичай супроводжується високою вологістю і сильної духотою, представляє реальну загрозу для людей, які не мають серйозних проблем зі здоров'ям.

1 серпня у багатьох регіонах Італії температура повітря наблизилася до 38-40 градусів.

За показником "відчуттів", який формується метеорологами на основі складних обчислень з урахуванням безлічі погодних факторів, у ряді районів країни температура повітря досягла 50 градусів.

Нинішнє літо є одним з найспекотніших за всю історію спостережень за погодою на Апеннінах.

Нагадаємо, протягом найближчих днів у багатьох регіонах України очікується спека +35°... +37°.