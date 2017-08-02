Африканська спека в Україні: як від аномальної температури рятуються тварини (відео)

10:59, 2 серпня 2017
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Впродовж тижня в Україні протримається аномальна спека.

В Україні нестерпна спека / фото УНІАН
В Україні нестерпна спека / фото УНІАН

В Україну прийшло справжнє африканське літо. З 1 серпня Європу охопила нестерпна спека. Середня температура у всіх регіонах країни коливається у межах +30...+35 градусів, найгарячіше в Одесі – +35...+37 градусів. Температура опускатиметься нижче +30 лише вночі. Опадів на найближчий тиждень не прогнозується.

Однак буде ще гарячіше - температура повітря підскочить у другий тиждень серпня. Спадати нестерпна спека в Україні почне з 10 серпня.

Перша декада серпня в Україні буде дуже спекотною – синоптики (карти)

Від гарячого повітря кожен рятується по-своєму. Найкумедніше це роблять тварини. Як у спеку рятуються брати наші менші - у ролику УНІАН.

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