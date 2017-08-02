На Закарпатті через аномальну спеку на 1 годину скоротили робочий день

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль підписав розпорядження про скорочення робочого дня в регіоні на одну годину через аномальну спеку.

На Закарпатті через спеку скоротили робочий день / ozb.co.kr

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Закарпатської ОДА.

Розпорядження набуває чинності сьогодні, скорочення буде діяти до 10 серпня. Саме в цей період синоптики прогнозують в області аномально високу температуру повітря.

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В ОДА уточнили, що за прогнозами, на більшій частині Закарпаття очікується до 36 градусів тепла, а в південних районах - Береговському та Виноградівському - до 38 градусів спеки.

"Продуктивно працювати в таких умовах можна хіба що в обладнаних кондиціонерами приміщеннях, яких небагато. Для інших працівників (особливо тих, хто працює під відкритим небом), краще змінити режим роботи і скоротити робочий час на годину", - цитує прес-служба Геннадія Москаля.

Недопрацьовані з 2 по 10 серпня годинни будуть перенесені на робочі дні у кінці серпня і на початку вересня, коли температура повітря нормалізується, згідно з попередніми даними, з 28 серпня по 5 вересня.

Згідно з розпорядженням Москаля, установам і підприємствам всіх форм власності рекомендується змінити робочий графік працівників, збільшити технологічні перерви, обмежити виконання робіт підвищеної небезпеки тощо.

В ОДА також уточнили, що історичний максимум температури повітря на Закарпатті був зафіксований 15 липня 1952 в Ужгороді - плюс 38,6 градуси і 22 серпня 2012 в Береговому - плюс 38,6 градуси.