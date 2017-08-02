Число жертв повеней в Індії зросло до 218

В індійському штаті Гуджарат в результаті повеней загинуло 218 осіб.

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В одному лише окрузі Банаскантха загинула 61 людина, передає Xinhua з посиланням на управління по боротьбі зі стихійними лихами Індії.

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За останні два дні в округах Банаскантха і Патан в північній частині штату Гуджарат, які найсильніше потерпають від стихійного лиха, після спаду води було виявлено ще більше тіл загиблих.

Повені почалися в Гуджараті після сильних дощів. За минулий тиждень рятувальні підрозділи Індії врятували 11 тис. постраждалих, ще 39 тис. були евакуйовані до безпечних місць.

Нагадаємо, жертвами тайфуну "Талас" у В'єтнамі стали вісім людей, ще четверо вважаються зниклими безвісти.