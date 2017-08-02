Як рятуються від спеки у різних країнах

Жителі України переживають не найлегші дні - температура подекуди сягає показника 35° і вище. Однак це не найспекотніше місце на планеті. Як же в різних країнах справляються зі спекою?

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Універсальний засіб боротьби зі спекою - кондиціонер. У спекотних країнах їх встановлюють в кожному будинку та закладі, а також у транспорті та на зупинках.

Незважаючи на те, що алкоголь у спеку вживати не рекомендується, у середземноморських країнах у спеку п'ють розбавлені холодні вина.

Сієста є нормою життя як у європейських країнах (Греції, Італії, Іспанії), так і в Азії.

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На Шрі-Ланці з 12 до 16 закриваються майже всі магазини. Охолоджуючими продуктами вважаються кавуни, банани, дині, кабачки, огірки, картопля, капуста, йогурт, мигдаль, м'ята. Воду не охолоджують, але додають у неї лайм.

У В'єтнамі також влаштовують сієсту. Заняття спортом у спекотну пору відкладаються на ранок або пізній вечір. П'ють у спеку в'єтнамці бульйон з гіркого огірка або зелений чай із льодом.

У Таїланді в аптеках продаються кристали, якими слід натиратися замість дезодоранту. Ще один тайський засіб від сонця - спеціальна пудра Lola у величезних червоних банках. Тайці щедро мажуть нею обличчя, виглядають при цьому вельми своєрідно, але спеку переносять легше.

У деяких країнах, зокрема, Південній Кореї та Ізраїлі, існує традиція масових "водних воєн" - натовп змучених спекою людей, озброєних водними пістолетами, атакує один одного і всіх, хто опиняється там же. Після цього стає і свіжіше, і веселіше.

Багато людей воліють провести найспекотніший час у сні / Фото Hameediii via flickr.com

На Кавказі в спеку п'ють кисломолочні напої, такі як айран. Калмики радять пити підсолений чай з баранячим жиром.

Індійська кухня відома тим, що в їжу додають багато спецій. У спеку така їжа сприяє швидкому потовиділенню, що допомагає охолоджувати організм.

В Японії існують давні винаходи, що допомагають у спеку. Дзвіночки "фурин" "охолоджують розум". Вони зроблені зі скла, металу та кераміки. До "язичка" прив'язують паперову стрічку. Вітер змушує дзвіночки видавати звук, що викликає асоціації з образами води і вітру. Крім того, деякі японці в спеку сплять на ліжках з бамбукових трубок - вітер продуває їх і відбувається природна вентиляція.