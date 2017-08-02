Киян закликають обмежити перебування на сонці через спеку
Найближчими днями в Києві утримається суха та спекотна погода: +31°… +33°.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) закликають жителів столиці якомога більше уваги приділяти пожежній безпеці та не перебувати тривалий час на сонці, адже це може стати причиною теплового та сонячного удару.
У Києві сьогодні буде спекотно і без опадів
Рятувальники нагадують про заходи безпеки під час спекотної погоди:
- найбільш небезпечно перебувати під відкритими сонячними променями з 11 години ранку до 17 години дня, якщо все-таки вихід на вулицю неминучий, то треба надіти просторий світлий одяг з натуральних тканин (шовк, льон, бавовна), та головний убір. У спеку неможна носити синтетичний і обтягуючий одяг, адже він погано вбирає вологу та не пропускає повітря;
- необхідно багато пити, не менше 1,5-3 літрів рідини на день;
- намагайтесь не вживати алкоголь, в тому числі і слабоалкогольні напої, а також різні солодкі газовані напої, які не тільки не втамовують спрагу, але й уповільнюють обмінні процеси в організмі;
- намагайтесь звести до мінімуму свою фізичну активність.
Якщо в спекотну погоду ви вирішили відвідати водоймища або пляжі, то варто пам’ятати наступні рекомендації:
- обов’язково використовуйте сонцезахисний крем, що захищає шкіру від сонячних опіків;
- пам’ятайте, що найпростіше обгоріти біля води і у воді. Вода відбиває сонячні промені, тому ви загоряєте з подвійною силою. І навіть у тіні продовжуєте загоряти під відбитими від води променями;
- особливу увагу під час спеки приділяйте дітям. Дитячий організм набагато чутливіший до підвищеної температури навколишнього середовища, ніж дорослий.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +17°
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Дніпро+32°... +21°
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Донецьк+33°... +22°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+35°... +23°
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Івано-Франківськ+23°... +16°
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Київ+27°... +18°
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Кіровоград+31°... +19°
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Луганськ+37°... +22°
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Луцьк+26°... +16°
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Львів+24°... +16°
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Миколаїв+34°... +20°
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Одеса+32°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+35°... +18°
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Суми+28°... +18°
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Тернопіль+23°... +16°
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Харків+31°... +20°
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Херсон+35°... +21°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+27°... +17°
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Чернігів+25°... +17°
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Чернівці+24°... +16°