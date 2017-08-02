Киян закликають обмежити перебування на сонці через спеку

13:02, 2 серпня 2017
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Найближчими днями в Києві утримається суха та спекотна погода: +31°… +33°.

У Києві найближчими днями зберігатиметься спекотна погода / УНІАН
У Києві найближчими днями зберігатиметься спекотна погода / УНІАН

У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) закликають жителів столиці якомога більше уваги приділяти пожежній безпеці та не перебувати тривалий час на сонці, адже це може стати причиною теплового та сонячного удару.

У Києві сьогодні буде спекотно і без опадів

Рятувальники нагадують про заходи безпеки під час спекотної погоди:

- найбільш небезпечно перебувати під відкритими сонячними променями з 11 години ранку до 17 години дня, якщо все-таки вихід на вулицю неминучий, то треба надіти просторий світлий одяг з натуральних тканин (шовк, льон, бавовна), та головний убір. У спеку неможна носити синтетичний і обтягуючий одяг, адже він погано вбирає вологу та не пропускає повітря;

- необхідно багато пити, не менше 1,5-3 літрів рідини на день;

- намагайтесь не вживати алкоголь, в тому числі і слабоалкогольні напої, а також різні солодкі газовані напої, які не тільки не втамовують спрагу, але й уповільнюють обмінні процеси в організмі;

- намагайтесь звести до мінімуму свою фізичну активність.

Якщо в спекотну погоду ви вирішили відвідати водоймища або пляжі, то варто пам’ятати наступні рекомендації:

- обов’язково використовуйте сонцезахисний крем, що захищає шкіру від сонячних опіків;

- пам’ятайте, що найпростіше обгоріти біля води і у воді. Вода відбиває сонячні промені, тому ви загоряєте з подвійною силою. І навіть у тіні продовжуєте загоряти під відбитими від води променями;

- особливу увагу під час спеки приділяйте дітям. Дитячий організм набагато чутливіший до підвищеної температури навколишнього середовища, ніж дорослий.

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