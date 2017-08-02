"Африканська" спека в Україні "розкочегарила" користувачів соцмереж (фото, відео)
Сильна спека в Україні дошкуляє багатьом, в соцмережах кажуть, що з природою коїться щось неймовірне.
Україну з приходом серпня накрила сильна спека - подекуди очікується +39°. Синоптики попереджають: вона триватиме упродовж усієї першої декади останнього місяця літа.
Так, послаблення спеки очікується з 10 серпня, але на сході ще буде дуже спекотно навіть і після 10 серпня, там можливий спад з 12 серпня.
2-3 серпня вдень у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Рівненській, Волинській, Тернопільській, Чернівецькій, Житомирській та Вінницькій областях очікується сильна спека +35...+37°.
Користувачі соцмереж нарікають на таку погоду, говорячи, що вже починають повільно плавитися. УНІАН зібрав для вас добірку того, як в Інтернеті реагують на "африканську" спеку:
#літо #сонце #спека #Київ pic.twitter.com/b8LiN2a5xx— Iegor Shumikhin (@Zjoma) August 2, 2017
Медленно плавимся, посоны. #жара #жара2017 #Київ @ Kyiv, Ukraine https://t.co/tpW08aguVS— Александр Фурман (@masterpiecer) August 2, 2017
Иду по познякам в очень большой шляпе. Жара +40.— Xeniia (@aMiaka_Yuki) August 2, 2017
Чувствую себя как Ваш Паникёр, а в сарафане у меня 2 револьвера #ониме #триган #жара
Вот когда лето не очень, с утра до вечера пишут про жару, типа где? Станет жарко - начнут жаловаться, как бы какого черта так жарко? #лето— flame of life (@daryakhysam) July 30, 2017
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +17°
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Дніпро+32°... +21°
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Донецьк+33°... +22°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+35°... +23°
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Івано-Франківськ+23°... +16°
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Київ+27°... +18°
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Кіровоград+31°... +19°
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Луганськ+37°... +22°
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Луцьк+26°... +16°
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Львів+24°... +16°
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Миколаїв+34°... +20°
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Одеса+32°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+35°... +18°
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Суми+28°... +18°
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Тернопіль+23°... +16°
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Харків+31°... +20°
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Херсон+35°... +21°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+27°... +17°
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Чернігів+25°... +17°
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Чернівці+24°... +16°