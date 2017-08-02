"Африканська" спека в Україні "розкочегарила" користувачів соцмереж (фото, відео)

Сильна спека в Україні дошкуляє багатьом, в соцмережах кажуть, що з природою коїться щось неймовірне.

Українці скаржаться на спеку у соцмережах / фото із соцмереж

Україну з приходом серпня накрила сильна спека - подекуди очікується +39°. Синоптики попереджають: вона триватиме упродовж усієї першої декади останнього місяця літа.

Так, послаблення спеки очікується з 10 серпня, але на сході ще буде дуже спекотно навіть і після 10 серпня, там можливий спад з 12 серпня.

2-3 серпня вдень у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Рівненській, Волинській, Тернопільській, Чернівецькій, Житомирській та Вінницькій областях очікується сильна спека +35...+37°.

Користувачі соцмереж нарікають на таку погоду, говорячи, що вже починають повільно плавитися. УНІАН зібрав для вас добірку того, як в Інтернеті реагують на "африканську" спеку:

Иду по познякам в очень большой шляпе. Жара +40.

Чувствую себя как Ваш Паникёр, а в сарафане у меня 2 револьвера #ониме #триган #жара — Xeniia (@aMiaka_Yuki) August 2, 2017