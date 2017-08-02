У Херсонській області горіло 7 га лісу

У вівторок, 1 серпня, у Херсонській області сталося дві пожежі.

У Херсонській області горів ліс / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Так, поблизу с. Кохани Голопристанського району виникло загоряння лісової підстилки окремими осередками на площі близько 4 га. О 19:00 пожежу локалізовано на площі приблизно 4 га. Станом на ранок 2 серпня відкритого горіння немає, спостерігаються окремі осередки тління.

Друга пожежа сталася поблизу с. Гладківка Голопристанського району (2 осередки). О 18:10 пожежу локалізовано на площі близько 3 га. Зараз відкритого горіння немає, спостерігаються окремі осередки тління.

Нагадаємо, на острові Хортиця 31 липня сталася природна пожежа.