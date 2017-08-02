Спека не відступає: завтра вдень у Києві очікується +37°

14:52, 2 серпня 2017
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У четвер, 3 серпня, вдень у Києві очікується 35-37°, вночі 21-23°.

У Києві завтра буде спекотно / фото УНІАН
У Києві завтра буде спекотно / фото УНІАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, завтра синоптики прогнозують у столиці південно-західний вітер, 5-10 м/с.

В Україні сьогодні без опадів, місцями до +36° (карта)

З 10:00 до 22:00 у зв'язку з підвищенням температури повітря обмежено рух на вулично-дорожній мережі Києва для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь більше 7 тонн.

Нагадаємо, жителів столиці приділяти увагу пожежній безпеці і не перебувати тривалий час на сонці, адже це може стати причиною теплового і сонячного удару.

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