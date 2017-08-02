На півночі Алжиру спалахнули потужні лісові пожежі, одна людина загинула
Через спеку 1 серпня на півночі Алжиру спалахнули лісові пожежі, одна людина загинула.
Пожежі знищили сотні гектарів лісів, повідомляє Xinhua з посиланням на місцеві ЗМІ.
У Херсонській області горіло 7 га лісу
За добу в провінції Бумердес сталося шість лісових пожеж. У результаті загинув двадцятирічний хлопець, кілька людей постраждали. Вогонь знищив велику площу лісів і фруктових садів.
У провінції Ель-Тарфая було зафіксовано більше 20 пожеж, понад 400 гектарів лісу згоріло, загинуло багато худоби.
У деяких районах через особливасті ландшафту пожежники не можуть потрапити в ліс для гасіння пожеж. Точне число загиблих і постраждалих поки не встановлено.
Лісові пожежі в Алжирі викликані сильною спекою. У деяких регіонах країни температура перевищувала 42 градуси, а місцями вже кілька місяців не випадало опадів.
Нагадаємо, у центральних регіонах Португалії знову розгорілися потужні лісові пожежі.
Погода в Україні
-
Вінниця+25°... +17°
-
Дніпро+32°... +21°
-
Донецьк+33°... +22°
-
Житомир+26°... +17°
-
Запоріжжя+35°... +23°
-
Івано-Франківськ+23°... +16°
-
Київ+27°... +18°
-
Кіровоград+31°... +19°
-
Луганськ+37°... +22°
-
Луцьк+26°... +16°
-
Львів+24°... +16°
-
Миколаїв+34°... +20°
-
Одеса+32°... +18°
-
Полтава+30°... +19°
-
Рівне+26°... +16°
-
Сімферополь+35°... +18°
-
Суми+28°... +18°
-
Тернопіль+23°... +16°
-
Харків+31°... +20°
-
Херсон+35°... +21°
-
Хмельницький+25°... +16°
-
Черкаси+27°... +17°
-
Чернігів+25°... +17°
-
Чернівці+24°... +16°