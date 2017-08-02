На півночі Алжиру спалахнули потужні лісові пожежі, одна людина загинула

15:45, 2 серпня 2017
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Через спеку 1 серпня на півночі Алжиру спалахнули лісові пожежі, одна людина загинула.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Пожежі знищили сотні гектарів лісів, повідомляє Xinhua з посиланням на місцеві ЗМІ.

У Херсонській області горіло 7 га лісу

За добу в провінції Бумердес сталося шість лісових пожеж. У результаті загинув двадцятирічний хлопець, кілька людей постраждали. Вогонь знищив велику площу лісів і фруктових садів.

У провінції Ель-Тарфая було зафіксовано більше 20 пожеж, понад 400 гектарів лісу згоріло, загинуло багато худоби.

У деяких районах через особливасті ландшафту пожежники не можуть потрапити в ліс для гасіння пожеж. Точне число загиблих і постраждалих поки не встановлено.

Лісові пожежі в Алжирі викликані сильною спекою. У деяких регіонах країни температура перевищувала 42 градуси, а місцями вже кілька місяців не випадало опадів.

Нагадаємо, у центральних регіонах Португалії знову розгорілися потужні лісові пожежі.

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