В Україні завтра збережеться спекотна погода, місцями пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз)

16:30, 2 серпня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 3 серпня, в Україні буде спекотно, місцями очікуються грозові дощі.

Завтра місцями пройдуть дощі / УНІАН
Завтра місцями пройдуть дощі / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +35°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +37°.

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На заході України в четвер місцями очікуються грози. Вдень до +36°.

У північних областях пройдуть грозові дощі. Температура до +32°. У центрі України практично без опадів, температура вдень до +36°.

За народним прогнозом, 3 серпня - день Онуфрія. Грім без перерви — буде град. Гарна погода збережеться, якщо в низьких місцях ввечері і вночі утворюється туман, який розсіюється після сходу сонця.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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