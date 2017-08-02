У Києві завтра пройде дощ з грозою, вдень спека до +32°

Згідно з даними Погода УНІАН, 3 серпня у столиці пройде дощ з грозою, вдень до +32°.

У Києві завтра пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +32°, ввечері - до +26°. Вітер мінливий, до 3.3 м/с.

Читайте також Киян закликають обмежити перебування на сонці через спеку

Сонце в столиці зійде у 05:27, а зайде о 20:39.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 3 серпня, в Україні буде спекотно, місцями очікуються грозові дощі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.