Гігантська аномальна блискавка вдарила у гору на Гаваях (відео)

Співробітники місцевої обсерваторії говорять, що блискавку такого розміру раніше ніколи не фіксували на відео.

На відео потрапив рідкісний різновид блискавки – синій джет. Вона являє собою конусоподібну трубку, що виникає у верхніх шарах атмосфери над грозовими хмарами, повідомляє Live Science.

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Зазначається, що гігантська блискавка вдарила у гору Мауна-Кеа на Гаваях висотою понад 4 кілометри. Блискавка, імовірно, виникла на висоті близько 80 кілометрів. Вчені назвали цей природний феномен дивним.

Раніше у Китаї у місті Унжун очевидці зафіксували літаюче місто, що з'явилося після сильної грози. Таке явище - фата-моргана - у цій країні спостерігають не вперше.