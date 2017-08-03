Італія потерпає від пекельної спеки: у Римі температура сягнула 42 градусів
Цього літа Італія потерпає і від засухи – нестача води загрожує мешканцям Риму і столичного регіону.
Італія потерпає від спеки: стовпчик термометра у Римі сягнув 42 градусів за Цельсієм. На Сардинії температура наближається до 50 С, йдеться в сюжеті ТСН.
У зв'язку зі спекою у 27 містах країни встановили найвищий "червоний рівень" небезпеки, адже синоптики поки що не знають, коли похолоднішає. Африканський антициклон приніс до Італії не лише сонце, а й маси розжареного повітря з пустелі Сахара.
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Цього літа Італія потерпає і від засухи – нестача води загрожує мешканцям Риму і столичного регіону. Утім, гаряча погода ніяк не вплинула на туристів – їх у Вічному місті не поменшало.
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