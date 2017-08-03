В Україні сьогодні буде спекотно, місцями пройдуть грозові дощі (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 3 серпня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +37°.

Сьогодні місцями очікуються грози / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +35°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +37°.

На заході України в четвер місцями пройдуть грозові дощі. Вдень до +36°.

У північних областях грози. Температура до +32°. У центрі практично без опадів, температура вдень до +36°.

Прогноз на 3 серпня / УНІАН

За народним прогнозом, 3 серпня - день Онуфрія. Грім без перерви — буде град. Гарна погода збережеться, якщо в низьких місцях ввечері і вночі утворюється туман, який розсіюється після сходу сонця.

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