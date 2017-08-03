У Києві сьогодні до +32°, вдень пройде дощ з грозою

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 3 серпня, у столиці пройде дощ з грозою, вдень до +32°.

У Києві очікується дощ / lifekiev.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +32°, ввечері - до +25°. Вітер мінливий, до 2.4 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 05:27, а зайде о 20:39.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +37°.

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