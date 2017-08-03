В Укргідрометцентрі попереджають про сильну спеку: очікується до +37°

Сьогодні, 3 серпня, у багатьох регіонах України буде дуже спекотно.

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Про це йдеться в повідомленні Українського гідрометцентру.

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Так, 3 серпня вдень у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Закарпатській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій та Черкаській областях сильна спека +35°… +37°.

Раніше у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) закликали жителів столиці якомога більше уваги приділяти пожежній безпеці та не перебувати тривалий час на сонці, адже це може стати причиною теплового та сонячного удару.