В Укргідрометцентрі попереджають про сильну спеку: очікується до +37°
Сьогодні, 3 серпня, у багатьох регіонах України буде дуже спекотно.
Про це йдеться в повідомленні Українського гідрометцентру.
У Києві сьогодні до +32°, вдень пройде дощ з грозою
Так, 3 серпня вдень у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Закарпатській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій та Черкаській областях сильна спека +35°… +37°.
Раніше у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) закликали жителів столиці якомога більше уваги приділяти пожежній безпеці та не перебувати тривалий час на сонці, адже це може стати причиною теплового та сонячного удару.
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