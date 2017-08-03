У Луцьку через сильну спеку померла людина
У Луцьку у тролейбусі через спеку померла жінка 1929 року народження.
Як повідомили УНІАН у секторі комунікації ГУ Нацполіції у Волинській області, це сталося 2 серпня близько 18 вечора у тролейбусі №15а.
Киян закликають обмежити перебування на сонці через спеку
Як зазначив в.о. начальника сектору поліції Олег Плазовський, їй раптово стало погано. Врятувати місцеву жительку не вдалося.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло померлої направлено на експертизу. Подію зареєстровано в Журналі єдиного обліку подій і повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події.
От жары в Украине умер первый человек
Нагадаємо, 3 серпня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +37°.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+25°... +15°
-
Дніпро+30°... +15°
-
Донецьк+29°... +14°
-
Житомир+26°... +17°
-
Запоріжжя+30°... +17°
-
Івано-Франківськ+25°... +14°
-
Київ+28°... +19°
-
Кіровоград+29°... +15°
-
Луганськ+29°... +13°
-
Луцьк+27°... +16°
-
Львів+26°... +16°
-
Миколаїв+31°... +16°
-
Одеса+30°... +17°
-
Полтава+27°... +16°
-
Рівне+27°... +16°
-
Сімферополь+28°... +16°
-
Суми+26°... +15°
-
Тернопіль+25°... +15°
-
Харків+28°... +16°
-
Херсон+30°... +16°
-
Хмельницький+24°... +15°
-
Черкаси+28°... +17°
-
Чернігів+29°... +17°
-
Чернівці+23°... +17°
Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
Відчувається як: +24 °
Вологість: 67 %
Тиск: 755 мм
Вітер: 2.4 м/с
Ймовірність опадів: 17 %
Схід: 05:43
Захід 20:37
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин