Пил, оксид вуглецю і формальдегід: у Києві через спеку рівень забруднення повітря перевищив норму у декілька разів

Збільшення рівня забруднення фіксується в районі Бессарабської площі, Московської площі.

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У Києві у зв’язку із спекою рівень забруднення повітря збільшився у декілька разів у місцях великого скупчення людей та транспорту. Про це повідомив в.о. директора Київського лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Сергій Чумак, пише «112».

За його словами, збільшення рівня забруднення фіксується в районі Бессарабської площі, Московської площі, Оболонського проспекту, вул. Попудренка.

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"На сьогодні ми спостерігаємо в деяких точках підвищення рівня забруднюючих речовин: пил, оксид вуглецю, діоксид азоту і формальдегід. Ми фіксуємо перевищення формальдегіду в п'ять разів, діоксину азоту - до 4,5 разів. Такі показники ми фіксуємо в районі Бессарабської площі, Московської площі, Оболонського проспекту, вул. Попудренка. Крім того, ми проводимо дослідження в паркових зонах - рівня забруднення в цих місцях ми не фіксуємо", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) закликають жителів столиці якомога більше уваги приділяти пожежній безпеці та не перебувати тривалий час на сонці, адже це може стати причиною теплового та сонячного удару. Рятувальники нагадують про заходи безпеки під час спекотної погоди:

- найбільш небезпечно перебувати під відкритими сонячними променями з 11 години ранку до 17 години дня, якщо все-таки вихід на вулицю неминучий, то треба надіти просторий світлий одяг з натуральних тканин (шовк, льон, бавовна), та головний убір. У спеку неможна носити синтетичний і обтягуючий одяг, адже він погано вбирає вологу та не пропускає повітря;