Серпень у Києві уже встановив два температурних рекорди

Ніч на 3 серпня виявилась найтеплішою за 137 років метеорологічних спостережень у столиці.

Серпень встиг установити два температурні рекорди / УНІАН

2 серпня середньодобова температура повітря у Києві досягла +28,9°, що перевищує попередній температурний рекорд для цього дня на 0,6°. Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії.

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Крім того, ніч на 3 серпня виявилась найтеплішою за 137 років метеорологічних спостережень у столиці.

Температура у Києві не опустилась нижче +23,6°, а це значить, що попередній рекорд для цієї дати, який було установлено у 2010 році, перевищено на 0,9°.

Нагадаємо, 3 серпня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +37°.