Синоптик розповіла, коли спека відпустить Київ
Протягом найближчих днів у столиці очікується спекотна погода.
Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.
В Україні сьогодні буде спекотно, місцями пройдуть грозові дощі (карта)
"3, 4 та 5 серпня у Києві очікується найсильніша спека. +32… +35 градусів.
Рано вранці 4 серпня у столиці є ймовірність невеликого дощу", - написала вона.
За словами Діденко, 6-7 серпня очікується невелике послаблення спеки, а суттєве – після 10 серпня.
Нагадаємо, 3 серпня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +37°.
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