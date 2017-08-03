Синоптик розповіла, коли спека відпустить Київ

Протягом найближчих днів у столиці очікується спекотна погода.

Спека у Києві почне спадати з 10 серпня / фото УНІАН

Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

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"3, 4 та 5 серпня у Києві очікується найсильніша спека. +32… +35 градусів.

Рано вранці 4 серпня у столиці є ймовірність невеликого дощу", - написала вона.

За словами Діденко, 6-7 серпня очікується невелике послаблення спеки, а суттєве – після 10 серпня.

Нагадаємо, 3 серпня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +37°.