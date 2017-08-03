У Кременчуці через аномальну спеку мерія вирішила працювати на годину менше
За даними синоптиків, сьогодні в Полтавській області очікується до 42 градусів тепла.
Чиновники міської ради Кременчука Полтавської області через аномальну спеку скоротили свій робочий день на 1 годину. Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це сьогодні на нараді у міськвиконкомі заявив віце-мер Володимир Пилипенко.
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«Через спеку ми відсьогодні працюємо на годину менше. Відповідно, робота чиновників міського виконавчого комітету та його підрозділів, працівники яких здійснюють прийом громадян, завершиться о 16.15. Підготовлено відповідне розпорядження. Як тільки спека спаде, її скасуємо», - сказав Пилипенко.
За даними синоптиків, сьогодні в Полтавській області очікується до 42 градусів тепла.
Як повідомляв УНІАН, 2 серпня голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль підписав розпорядження про скорочення робочого дня в регіоні на одну годину через аномальну спеку.
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