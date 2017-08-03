У Росії збільшується площа лісових пожеж

13:02, 3 серпня 2017
704
0

В Якутії (РФ) за добу площа лісових пожеж збільшилася на 7,6 тис. га - до 51 тис. га.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

З початку пожежонебезпечного сезону в Якутії на охоронюваній території було зареєстровано 257 лісових пожеж на загальній площі 76,7 тис. га, передає ТАСС з посиланням на Департамент лісового господарства республіки.

У Херсонській області горіло 7 га лісу

"На охоронюваній території республіки зареєстровано 22 лісових пожежі на загальній площі 51 га, у тому числі покритої лісом площі - 14 тис. га. Найбільша площа пожеж у Вілюйскому районі - 49,5 тис. га", - йдеться в повідомленні.

З вогнем борються 679 осіб. Задіяно 34 одиниці наземної техніки.

Нагадаємо, через спеку 1 серпня на півночі Алжиру спалахнули лісові пожежі, одна людина загинула.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Замість доріг - провали і річки: у США сильні дощі призвели до повеней (фото, відео) Замість доріг - провали і річки: у США сильні дощі призвели до повеней (фото, відео)
На еквадорському острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре (відео) На еквадорському острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре (відео)
Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта) Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта)
В Японії стався потужний землетрус: троє загиблих, понад 200 поранених (фоторепортаж) В Японії стався потужний землетрус: троє загиблих, понад 200 поранених (фоторепортаж)
Сьогодні в Києві без опадів, температура до +28° Сьогодні в Києві без опадів, температура до +28°
В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта) В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта)
Прогноз погоди на 18 червня: негода не відступає з частини України Прогноз погоди на 18 червня: негода не відступає з частини України

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
67 %
755 мм
2.4 м/с
17 %
Стрічка новин