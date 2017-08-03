У Росії збільшується площа лісових пожеж
В Якутії (РФ) за добу площа лісових пожеж збільшилася на 7,6 тис. га - до 51 тис. га.
З початку пожежонебезпечного сезону в Якутії на охоронюваній території було зареєстровано 257 лісових пожеж на загальній площі 76,7 тис. га, передає ТАСС з посиланням на Департамент лісового господарства республіки.
У Херсонській області горіло 7 га лісу
"На охоронюваній території республіки зареєстровано 22 лісових пожежі на загальній площі 51 га, у тому числі покритої лісом площі - 14 тис. га. Найбільша площа пожеж у Вілюйскому районі - 49,5 тис. га", - йдеться в повідомленні.
З вогнем борються 679 осіб. Задіяно 34 одиниці наземної техніки.
Нагадаємо, через спеку 1 серпня на півночі Алжиру спалахнули лісові пожежі, одна людина загинула.
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